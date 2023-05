Vigorito rivela perché ha puntato su Carli e attacca De Laurentiis

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSpazio per il calcio durante il Consiglio provinciale di Avellino, aperto anche alla parte sannita per la Piattaforma logistica di Valle Ufita. Presente il presidente della Strega, Oreste, nelle vesti di numero uno di Confindustria Benevento. Il massimo dirigente giallorosso, sorpreso in una conversazione con il presidente dell’Avellino D’Agostino, hato il motivo che lo ha spinto a puntare su Marcelloe ha lanciato una stoccata a De. Il numero uno del Napoli, ospite ieri da Fabio Fazio, aveva dichiarato che “i campionati dovrebbero essere formati per tipologie di città. Non possiamo far giocare una città da 5 milioni di abitanti con una che ne ha 30 mila. La partita sarebbe vista da poche persone e gli sponsor non partecipano, questo problema non è stato ...