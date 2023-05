Video Tifosi della Juventus cacciati da un ristorante a Napoli è Fake | Spunta un retroscena clamoroso

(Di lunedì 29 maggio 2023)da ununper ilvirale su TikTok. NOTIZIE CALCIO. In unsulla pittoresca Riviera di Chiaia a, unha catturato dueche vengono espulsi in malo modo da un. Il filmato, postato su TikTok dall’attore Massimo Cerbone, noto per le sue partecipazioni in “Gomorra 5” e “Mare Fuori 2”, ha accumulato oltre due milioni di visualizzazioni e più di 555.000 like in soli sette giorni. Il, tuttavia, nasconde un ...

... and consider upgrading to a web browser that supports HTML5Cori e striscioni per l'ex neroverde: Chieti riabbraccia Grosso Idel Chieti premiano il campione del mondo ospite in città ......tengono con il fiato sospeso tutti idella Juventus, che aspettano con ansia novità importanti. Ferrero (LaPresse) - Calciomercato.itOsteggiando la linea della società, però, con unsu ...Dopo ogni trasferta riceviamo un sacco di insulti contro di noi sull'autobus, mentre troviamo il tempo per firmare autografi aiche lo chiedono. Ormai ci sono abituato, ma la gente pensa di ...

Psg campione di Francia: alla festa in aeroporto si presentano tre tifosi – il video Il Fatto Quotidiano

“C’erano due squadre, pronte a una Finale di Coppa dei Campioni, attesa da tutta Europa. C’era uno Stadio in Belgio e una notte che doveva essere di festa. C’erano migliaia di persone, quella notte, a ...(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di ...