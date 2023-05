VIDEO – Monza-Lecce 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

La cronaca di- Lecce Nell'altra partita delle 15, il Lecce vince 1 - 0 ae si salva. Poche emozioni e grande equilibrio nel primo tempo, con le due squadre che non tirano mai in ...- Esplode la festa nel Salento Un ribaltamento di fronte che sembra partorito dalla penna di ... specie se ormai la tua gara, quella con unarcigno e per nulla desideroso di concessioni e ...... come accaduto nelle ultime settimane dopo le gare contro Fiorentina,e Inter. All'arrivo ... Clicca su play per guardare il: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...

Monza-Lecce 0-1: video, gol e highlights Sky Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Verona-Empoli finisce 1-1. In corso Bologna-Napoli 0-0 e Monza-Lecce 0-0. LIVE ...