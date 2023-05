VIDEO – Inter | 12 anni fa 3-1 al Palermo e settima Coppa Italia!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il 29 maggio 2011 l’vinceva laItalia della sua storia, superando 3-1 ilin finale. Mattatore assoluto fu Samuel Eto’o, autore di una doppietta. Riviviamo quella vittoria nel giorno del dodicesimoversario. AMARA CONSOLAZIONE – Dodicifa, al termine di una stagione altalenante, l’Campione del Mondo in carica si consolò alzando al cielo laItalia. Bissando così il successo dell’anno precedente, che diede il via al Triplete chiuso il 22 maggio 2010 a Madrid. Il 29 maggio 2011 l’altra finalista era ilallenato da Delio Rossi, con un giovanissimo Matteo Darmian (oggi colonna nerazzurra) in panchina. Per i rosanero non ci fu tuttavia storia. Samuel Eto’o chiuse una stagione da 37 gol ...