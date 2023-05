Vicenza | il “moderato” Possamai Pd strappa la città alla destra all’ultimo voto | ora in Veneto il centrosinistra governa quattro capoluoghi

(Di lunedì 29 maggio 2023) FinoGiacomo, 33enne capogruppo del Pd al Consiglio regionale del, difende il vantaggio costruito al primo turno delle elezioni comunali di. Il margine di un migliaio di voti ottenuto il 14 maggio si è assottigliato fino a dimezzarsi.fine sono cinquecento – tondi tondi – i voti di differenza che gli hanno consegnato un’insperata, inattesa vittoria sulla coalizione di centro, che le aveva provate tutte per confermare sindaco l’avvocato Francesco Rucco. Ladel Pdio è l’unico comune in cui ilvince ai ballottaggi, mettendo a segno un colpo di tutto rispetto in unche è sempre più terra di conquista di Lega e Fratelli ...

Comunali 2023: "La destra si conferma compatta" I risultati comune per comune Scajola: "Torno giovane grazie alla quarta vittoria a Imperia Verso il ballottaggio a, il voltodel Pd ...Ros.), Pd e Terzo polo ci provano È incertissima la partita a, dove il sindaco ... candidato sindaco fermatosi al 2,5%: porterà in dote a Possamai i voti del centrodestra. L'ex ...- E se sarà vittoria, tutti al bar. Che in Veneto è un luogo dell'anima a cui non si sfugge, e davanti allo spritz si ragiona meglio e il candidato sindaco Giacomo Possamai lo sa bene perché è ...

Vicenza, il “moderato” Possamai (Pd) strappa la città alla destra all’ultimo voto: ora in… Il Fatto Quotidiano

33 anni, lettiano con mente da civico, per prendere la sua città ha rifiutato un posto blindato alla Camera. L'amico e spin doctor Giovanni Diamanti "È ...È l'unica città che va al centrosinistra al ballottaggio: nel regno di Luca Zaia e dopo una campagna elettorale con tutti i leader del ...