Sempre per la Superliga troviamo anche due sfida playoff conalle 16 e Brondby - Nordsjaelland alle 18. Si gioca anche in Egitto , Marocco e ricco programma per la Eliteserien ...Sempre per la Superliga troviamo anche due sfida playoff conalle 16 e Brondby - Nordsjaelland alle 18. Si gioca anche in Egitto , Marocco e ricco programma per la Eliteserien ...

Viborg-FC Copenaghen (lunedì 29 maggio 2023 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

I pronostici di lunedì 29 maggio: c'è il playoff di Serie B tra Bari e Sudtirol, in campo anche Elitesierien e Super League svizzera.