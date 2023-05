Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)DEL 29 MAGGIO ORE 20.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENO SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI LUNGHI INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASALAZZARA IN DIREZIONE DI LATINA POI ALTRE CODE MA QUI PER TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA MENTRE SUL RACCORDO CIRCONE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA NELLA CAPITALE QUESTA SERA DALLE ORE 22 SI SVOLGERANNO LE PROVE GENERALI DELLA PARATA MILITARE PREVISTA IL 2 GIUGNO IN OCCASIONE DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA POSSIBILI DISAGI PER L APREPARAZIONE DEGL IALLESTIMENTI NELL AREA DEI FORI IMPERIALI E SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON DEVIAZIONI E LIMITAZIONE DELLE LINEE BUS DIU ZONA CHIUDIAMO ...