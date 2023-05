Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)DEL 29 MAGGIO ORE 19.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO PENALIZZATO ANCHE DALLE FORTI PIOGGIE CHE STANNO INTERESSANDO LA ZONA NORD DELLA CAPITALE CON ALLAGAMENTI CON CHIUSURA DI ALCUNE STARDE SUL QUADRANTE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MONTEROTONDO SCALO SIAMO ALL ALTEZZA DELL ATRAVERSA DEL GRILLO POI SEMPRE PER MALTEMPO TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS ALL ALTEZZA DI FORMELLO RICORDIAMO CHE è STATA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER TUTTO IL POMERIGGIO ALLERTA METEO GIALLA PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA CASILINA CHE PROVOCA INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO NOMENTANA POI CODE TRA LA CASSIA BIS E SALARIA E PIA AVANTI ALTEZZA IMMISSIONE CON L AUTOSTARDA ...