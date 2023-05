Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)DEL 29 MAGGIO ORE 18.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA CASILINA POI CODE TRA LA CASSIA BIS E SALARIA E PIA AVANTI ALTEZZA IMMISSIONE CON L AUTOSTARDATERAMO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA POI CODE SULLA VIA CASSIA ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI PER FORTI PIOGGIE E ALLAGAMENTI DISAGI SU TUTTO IL QUADRANTE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MONTEROTONDO SCALO SIAMO ALL ALTEZZA DELL ATRAVERSA DEL GRILLO SEMPRE PER MALTEMPO TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA ALL ALTEZZA DI FORMELLO SULLA VIA NOMENTANA SI RALLENTA DA TOR LUPARA VERSO IL RACCORDO CON TRAFFICO CHE INTERESSA ANCHE LA VIA PALOMBARESE CANTIERI ATTIVI CHE CREANO DISAGI ...