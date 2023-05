Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)DEL 29 MAGGIO ORE 16.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAPRIME CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA ALTRE CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E L ALLACCIO CON LATERAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA POI DISAGI SU TUTTO IL QUADRANTE DI COLLEVERDE SULLA VIA NOMENTANA CON TRAFFICO CHE INTERESSA ANCHE LA VIA PALOMBARESE CANTIERI ATTIVI CHE CREANO DISAGI ALLA CIRCONE IN PROVINCIA SULLA VIA PROVINCIALE ARIANA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VIA CORI AUTO IN CODA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA TRA VILLA NOVA E TIVOLI CENTRO E SULLA ...