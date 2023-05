Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)DEL 29 MAGGIO ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAÈ STATA RIAPERTA LA VIA APPIA TRA VIA NINFINA II E CISTERNA DI LATINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE SI ERA VERIFICATO QUESTA MATTINA, LA CIRCONE È TORNATA REGOLARE. SEMPRE SULL’APPIA PERMANGONO INVECE LE CODE PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VIA DI CIAMPINO VERSO ALBANO. ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, ANCHE QUI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO LA CAPITALE. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA LAURENTINA, DOVE PER LAVORI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DI CASTEL DI LEVA VERSO IL RACCORDO; SUL TRATTO ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA IN ...