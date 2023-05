Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)DEL 29 MAGGIO ORE 08.30 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PROVINCIA DI LATINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO È CHIUSA LA VIA APPIA TRA VIA NINFINA II E IL CENTRO URBANO DI CISTERNA DI LATINA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO. SI FA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA FILE TRAFIUMICINO E PONTINA, POI TRA CASILINA E TIBURTINA E ANCORA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA. SULLAFIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ...