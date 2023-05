Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)DEL 29 MAGGIO ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA DIRAMAZIONESUD A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE, SI SONO FORMATE CODE TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE VERSO IL RACCORDO. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO. E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PRENESTINA E APPIA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA RUSTICA E NOMENTANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATE LE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO LA CAPITALE, IN PARTICOLARE ABBIAMO CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI ...