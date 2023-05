Via Lattea invisibile entro 20 anni | l’allarme degli astronomi

Ma anche il cielo in questa immagine dà spettacolo, con il disco dellache lo attraversa in diagonale. Verso sinistra si vede l'ammasso globulare Omega Centauri , il più luminoso ...La, per dire, già oggi è invisibile per un terzo della popolazione mondiale, 2,5 miliardi di persone. Lo sa bene chi la fortuna di trovarsi, di tanto in tanto, in montagna o in zone ...La regione visualizzata sul piano galattico mostra i 4 kpc (13000 anni luce) intorno al Sole. La struttura a spirale si intuisce dalla distribuzione di varie tipologie di oggetti (tra cui le Cefeidi, ...

La Via Lattea sul paese delle meraviglie turchese Media Inaf

L'odierna Astronomy Picture of the Day della Nasa ci presenta uno scorcio notturno davvero insolito, fotografato nei pressi della Soneva Jani Island, nell’arcipelago delle Maldive, in cui a brillare n ...Loro, gli astronauti, sono i più vicini alle stelle, godono della vista migliore della Terra e sono i primi a denunciare il dilagare dell'inquinamento luminoso: dalla Terra si ...