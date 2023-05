Venezia | chiazza verde fosforescente nel Canal Grande | si tratterebbe di un “tracciante”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Domenica mattina, suldi, all’altezza del Ponte di Rialto, è apparsa unadi liquido. Intorno alle ore 9:30 alcuni cittadini hanno avvisato la polizia locale. Secondo i rilievi, sidi un “tracciante”, cioè di un liquido che viene immesso in caso di perdita di acqua per seguirne il tragitto. Gli inquirenti avevano ipotizzato fin da subito una protesta da parte di militanti ambientalisti, sebbene in assenza di rivendicazioni. La polizia si era messa alla ricerca dei presunti responsabili, che avrebbero esposto anche uno striscione.nelPer la modalità ...

Pur nella ridda di ipotesi che si sono susseguite nel corso della giornata di ieri, tra i tecnici dell', l'Agenzia regionale per l'ambiente, si tende a escludere in modo netto che laverde ...Unafluorescente sul Canal Grande. Ultima Generazione non rivendica ......I ragazzi di Ultima Generazione ribadiscono di non avere nulla a che fare con quanto accaduto a. È quanto viene sottolineato dall'ufficio stampa di Ultima Generazione. Polizia: "verde ...

Chiazza verde fosforescente compare sul Canal Grande a Venezia Agenzia ANSA

VENEZIA - «Difficile che sia stato un incidente, quantomeno molto improbabile». Pur nella ridda di ipotesi che si sono susseguite nel corso della giornata di ieri, tra i ...Acqua colorata di verde a Venezia: questa l'incredibile sorpresa che ha accolto residenti e turisti nel giorno della Vogalonga, lasciando tutti a ...