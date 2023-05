Venezia | acqua verde fluo nei canali | cosa sappiamo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non è un'azione ambientalista e nemmeno un'operazione del Comune. Fortunatamente, le sostanze disciolte innon sembrano tossiche o pericolose per l'ambiente lagunare

... da ieri il prefetto di, Michele Di Bari, ha convocato una riunione urgente con le forze di ... ha eseguito in seguito altre performance simili, nel 1989 colorando in verde l'di una delle ...Video del giorno, l'del Canal Grande diventa verde fosforescente Leggi anche Le Borse di oggi, 29 maggio. La lira turca cade con la conferma di Erdogan. Milano apre in rialzo I ...... una volta entrata a contatto con l', le conferisce un bel colore verde brillante. Che sia lo stesso "trucco" utilizzato da chi ha tinto la laguna diLa folla sui ponti. Centinaia di ...

Venezia, l'acqua del Canal Grande diventa verde fosforescente: ipotesi liquido di tracciamento Foto Video ilgazzettino.it

VENEZIA - Il primo pensiero è andato a una delle ormai frequenti azioni "dimostrative" a base di vernici contro monumenti e fontane d'Italia, in nome della tutela dell'ambiente.I tecnici indagano sulle cause. Era già successo in occasione della Biennale del 1968: una performance ecologista dell'artista argentino Uriburu. Zaia: "Rischio emulazione" ...