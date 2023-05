Varese | tragedia su Lago Maggiore | c' era allerta della Protezione civile per maltempo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - C'era ungiallaper il meteo di ieri sull'area di laghi e Prealpi varesine. Nel bollettino, emesso il 28 maggio alle ore 12.27, si legge in particolare che "dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali prevalentemente di debole o moderata intensità in sviluppo su Alpi e Prealpi a partire dai settori orientali ed in successiva estensione a quelli occidentali". La probabilità di fenomeni di forte intensità, prosegue il bollettino, è "bassa, ma non sono escludibili cumulate puntuali locali fino a 30-50 mm nelle 24 ore". In altre parole, fenomeni brevi, ma particolarmente intensi, avrebbero potuto avere luogo. Proprio le condizioni del tempo stanno suscitando i primi interrogativi sull'opportunità di uscire in gita con una 'house-boat' con 25 persone a ...