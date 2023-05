Varese | Salvini | ' da giugno su Lago Maggiore presidio fisso della guardia costiera'

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - "Cordoglio per le vittime e grazie ai soccorritori: senza il loro impegno, il bilancio di quanto successo sulsarebbe stato ancora più tragico". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo, commentando l'incidente avvenuto nella serata di ieri a Lisanza, nel varesotto, dove una imbarcazione si è ribaltata con quattro morti. "A metà-avverte- sarò sul posto e ufficializzeremo ile per tutto l'anno di donne e uomini. Una presenza preziosa, che -conclude- aumenterà la sicurezza di tutti".

