Varese | Mercalli | ‘tempo su Lago Maggiore era instabile | non dovevano uscire’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos) – “Situazioni come quella accaduta ieri sulsono cose assolutamente normali che possono capitare in questa stagione, qui il cambiamento climatico non c’entra nulla; l’unica possibilità di prevenzione era non uscire. Quella era l’unica cosa da fare”. Così all’Adnkronos il professor Luca, presidente della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico, commentando la tragedia avvenuta ieri a Lisanza, nel varesotto, dove una barca con 25 persone a bordo che stavano partecipando a una festa si è ribaltata causando quattro morti e 21 feriti.“Un temporale sulnon ha nulla di nuovo – spiega; quello che è nuovo, semmai, è la sempre maggior richiesta di attività o servizi fatti in qualunque momento. E questa cosa purtroppo aumenta la ...