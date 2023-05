Valditara al capezzale della docente aggredita “Valutiamo di introdurre lo psicologo nelle scuole”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il ministro dell’Istruzione Giuseppesi è recato in ospedale per accertarsi delle condizioniprofessoressastamattina da un suo alunno con un coltello. “Dopo l’esperienza del Covid – ha sottolineato il ministro dopo la sua visita – gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, anche perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo”. “Sono venuto personalmente in ospedale dallaquesta mattina per portare piena solidarietà e vicinanza da parte mia e dell’intero Governo. Bisogna dire basta alle aggressioni poiché ledevono essere luoghi sicuri e, nel contempo, riflettere sull’introduzione dellonegli istituti”. “Per contrastare questi ignobili episodi, sempre ...