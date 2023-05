L', che si era ciecamente affidato a ChatGPT per istruire il caso, ha interrogato di nuovo l'intelligenza artificiale che gli ha fornito le date dei procedimenti, ha indicato i tribunali che ...L'si è difeso sostenendo di non aver mai utilizzato la chatbox in precedenza e ha ... vedi anche ChatGtp arriva sugli smartphone neglie fa concorrenza a Google FOTOGALLERY Continua gallery ......dal rischio che gli studenti usassero l'IA per i compiti al Prof cheChatGPT per scoprirli . Se a scuola la situazione si è ribaltata, aspettate di scoprire cosa ha combinato questo. Il ...

Usa, avvocato usa ChatGpt per un ricorso ma le sentenze citate sono false TGCOM

Un avvocato di New York è comparso in tribunale per rispondere dell'uso da parte della piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT in ricerche legate ad un caso. Lo riportano i media americani. (A ...Per istruire il caso il legale di New York si era affidato totalmente all'AI. Solo dopo le opportune verifiche chieste dal giudice si è reso conto che i precedenti elencati erano tutti inventati ...