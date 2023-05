Urne chiuse | al via lo spoglio per le amministrative Le città con le sfide più importanti

(Di lunedì 29 maggio 2023) Seggi aperti questa mattina per la seconda giornata di votazioni per i ballottaggi in 7 Capoluoghi e 34 Comuni e per il primo turno delle Comunali in Sicilia e Sardegna. Affluenza in calo ieri alle ...

Seggi aperti questa mattina per la seconda giornata di votazioni per i ballottaggi in 7 Capoluoghi e 34 Comuni e per il primo turno delle Comunali in Sicilia e Sardegna. Affluenza in calo ieri alle ...Una voltaleinizierà subito lo spoglio dei voti. Per quanto riguarda le elezioni regionali, nel 2023 si è già votato in Lombardia e nel Lazio, mentre in Friuli - Venezia Giulia le...Di sicuro,le, parte lo spoglio delle schede per eleggere il sindaco e il numero dei consiglieri comunali di ciascuna lista, partito o "civica" che sia.

Urne chiuse in Turchia: attesa per i risultati del ballottaggio Agenzia Nova

Si decide il nuovo sindaco anche a Siena, Pisa, Massa, Brindisi e Terni. Urne chiuse dalle 15. Segui lo scrutinio in tempo reale ...Seggi aperti questa mattina per la seconda giornata di votazioni per i ballottaggi in 7 Capoluoghi e 34 Comuni e per il primo turno delle Comunali in Sicilia e Sardegna. Affluenza in calo ieri alle or ...