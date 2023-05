Uomini e Donne | Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli dopo la rottura con Carlo Alberto Mancini | “Era solo una questione di tempo perché…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 29 maggio 2023)l’annuncio dellafraDinon le ha di certo mandate a dire. L’emblematica foto di due calici, quasi a voler fare un brindisi ha lasciato poco spazio all’immaginazione. La didascalia “vi sto leggendo, vi amo!” poi ha confermato quanto i fan avevano dedotto. La dama del trono over disi riferiva ai tanti commenti arrivatil’addio. In tanti infatti avevano scritto che “allora aveva ragione” quando giudicavafalsa e per nulla interessata al corteggiatore che sarebbe poi diventato la sua scelta. Nelle ultime ore il volto die ...