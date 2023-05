Uomini e Donne | dopo vent’anni chiude il programma? I nuovi progetti di Maria De Filippi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il dating show di Canale 5 sta registrando bassi ascolti. Cosa succederà alcondotto daDe? La stagione di2002/2023 si è conclusa il 12 maggio, con la scelta della tronista Nicole: la donna ha deciso di iniziare la sua storia d’amore con il corteggiatore Carlo. Il dating show, anche se è andato in vacanze, ripropone le vecchie puntate. Il destino dello storicoè già deciso? (Foto Ansa) – grantennistoscana.itè una delle trasmissioni più seguite di sempre:Deha messo su una squadra invidiabile che l’aiuta ad andare avanti con le sue idee. Ma forse, per la prima volta in tanti anni di, ha commesso un errore. Il ...

Voglio un sindacato condiviso con glie leche cercano la rinascita di questo Paese, nella consapevolezza che noi abbiamo la responsabilità del governo della Città e che gli altri devono ...... 'quanto accaduto nel carcere di Piazza Lanza a Catania dovrebbe far capire ancora di più come e quanto è particolarmente stressante il lavoro in carcere per lee glidella Polizia ...I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di duee due, tra cui Anya Bozhkova, cittadina russa e moglie del comandante dell'imbarcazione che invece si è salvato. Le ...

Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbero essere in crisi. I nuovi rumors sula coppia nata da Uomini e Donne, raccontano di un momento difficile. Quello che sembrava un vero e ...Salgono a 8, con un totale di 375 persone, gli sbarchi registratisi a Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Altri 87 migranti, su due diversi barconi, sono stati soccorsi dalla motovedetta V1300 della ...