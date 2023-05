Uomini e donne anticipazioni | chi saranno i tronisti a settembre 2023?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tutti i fans sono in attesa di nuoveper la prossima stagione di, il celebre talk show condotto da Maria De Filippi che a partire da, spazio darà a nuoviche si metteranno in gioco per trovare l’anima gemella in studio. Dopo mesi di speculazioni, i primi nomi emergono dalla lista dei possibili candidati, tra cui un ex corteggiatore che ha già lasciato il segno nella passata edizione. Le novità promettono scintille e colpi di scena, attirando l’attenzione dei telespettatori., Alessio Campoli, pronto a conquistare il trono? Sono molte le voci che circolano riguardo ai nuovidi, ma il ...