(Di lunedì 29 maggio 2023) L'aggressione di una docente in mattinata nel milanese, ferita da una coltellata da un suo studente, ha rimesso subito al centro del dibattito la questione della violenza ae del bullismo. Questione che ne pone in correlazione un'altra: l'istituzione permanente di un servizio di assistenza psicologica negli istituti, con professionisti pronti ad affrontare i disagi. L'articolo Unoinperhasì. SeiIL

...delloa scuola'. Così in un video messaggio su Fb all'uscita dall'ospedale di Abbiategrasso, nel Milanese, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. In un istituto superiore......solidarietà e vicinanza nei confronti della docente che oggi è stata aggredita e ferita da... 'Voglio cogliere l'occasione perché si rifletta sull'introduzione delloa scuola, soprattutto ...Forse è opportuno l'introduzione delloa scuola, soprattutto in un momento difficile come quello attuale.scambio di opinioni e riflessioni su questi ed altri argomenti con Di Marino ...

Uno psicologo in ogni scuola per aiutare studenti e personale, anche Valditara ha detto sì. Sei d’accordo [VOTA IL SONDAGGIO] Orizzonte Scuola

È stata suturata per le lesioni da fendenti ed è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica la professoressa 51enne che stamani è stata ferita a scuola durante la lezione da uno studente 16enne. E’… ...Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, con un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, ha espresso solidarietà e vicinanza nei confronti ...