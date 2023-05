Undici militari italiani sono stati feriti negli scontri tra manifestanti serbi e forze Nato in Kosovo

... tra cui 14 italiani, sono rimasti feriti nei gravi scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Kosovo Si aggrava la tensione in Kosovo , dove oggi, 29 maggio, 41del ...italiani del IX Reggimento Alpini sono rimasti feriti negli scontri con la popolazione locale a Zvecan, nel Kosovo. Le truppe della Kfor, la Forza Nato in Kosovo, sono intervenute per ...In totale idella missione Kfor rimasti feriti nei Balcani sono 46: è il segno che la tensione tra serbi e albanesi è più alta che mai. Ora c'è bisogno di un impegno più forte da parte dell'Ue (anche per ...

Kosovo: feriti negli scontri 41 militari Kfor, 11 sono italiani Agenzia ANSA

Undici soldati italiani che fanno parte del contingente di pace della Kfor in Kosovo sono rimasti feriti oggi mentre cercavano di contenere i manifestanti a Zvecan, nel nord del paese. In tutto, a cau ...Le nuove tensioni nel nord del Kosovo rischiano di far precipitare la situazione nel cuore dei Balcani, con la contrapposizione etnica che ha registrato oggi un'escalation preoccupante ...