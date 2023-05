(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI -del contingente Kfor appartenenti al nono reggimento Alpini L'Aquilaoggi pomeriggio durante le operazioni di contenimento di manifestazioni dei serbi che protestavano contro l'elezione di sindaci albanesi in aree del Paese a maggioranza serba. Ihanno riportato - riferisce lo Stato Maggiore della Difesa - ferite da trauma e ustioni dovute all'esplosione di dispositivi incendiari. Subito soccorsi dalle unità mediche di Kfor,attualmente sotto osservazione del personale sanitario che ne sta accertando le condizioni. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, segue l'evoluzione della situazione per il tramite del Comando Operativo di Vertice Interforze ed ...

italiani feriti Immediate la solidarietà e la partecipazione giunte dalla premier Giorgia Meloni - che ha condannato l'attacco come 'inaccettabile e irresponsabile', avvertendo che ...... tra cui 11 italiani, sono rimasti feriti nei gravi scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Kosovo Si aggrava la tensione in Kosovo, dove ieri 41del contingente ...italiani del IX Reggimento Alpini sono rimasti feriti negli scontri con la popolazione locale a Zvecan, nel Kosovo. Le truppe della Kfor, la Forza Nato in Kosovo, sono intervenute per ...

Undici militari italiani sono rimasti feriti in Kosovo. Meloni: "Inaccettabile" AGI - Agenzia Italia

Undici soldati italiani che fanno parte del contingente di pace della Kfor in Kosovo sono rimasti feriti oggi mentre cercavano di contenere i manifestanti a Zvecan, nel nord del paese. In tutto, a cau ...Le nuove tensioni nel nord del Kosovo rischiano di far precipitare la situazione nel cuore dei Balcani, con la contrapposizione etnica che ha registrato oggi un'escalation preoccupante ...