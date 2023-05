Unci AgroAlimentare | Scognamiglio | “Risultato storico per gli allevamenti di molluschi nell’area flegrea”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“incassa unnel settore della mitilicoltura in Campania, grazie alla tenacia e alla forza dei propri cooperatori e dei rappresentanti dell’associazione, Pietro Chiaro e Fabio Postiglione, che per la prima volta in assoluto sono riusciti a dare il via ad una sinergia tra le più importanti realtà del comparto”. Così Gennaro, presidente nazionale dell’. “Si tratta di un obiettivo strategico – ha proseguito il numero uno dell’associazione di categoria del mondo cooperativistico – per il rilancio delle attività del territorio, sempre più colpite da problemi strutturali e congiunture sfavorevoli. E’ da quasi 50 anni, infatti, ...