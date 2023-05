Un’amore chiamato calcio arriva a… Chioggia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Comunicato Stampa: Lega dei Collezionisti Oggetto: presentazione libro “Un amore” ed esposizione cimeli calcistici in occasione della “Giornata Nazionale dello Sport” –(VE) 04.02.2023 ““Un amore” è il titolo del libro curato dalla Lega dei Collezionisti, edito dalla LabDFG di Latina, che sarà presentato Sabato prossimo (3 Giugno) alle ore 10:00 presso il Tempietto di San Martino a(VE) – Campo Duomo. L’evento si inserisce nel contesto della mostra di cimeli calcistici che sarà allestita presso il medesimo spazio in occasione della “Giornata Nazionale dello Sport” patrocinata dal CONI. L’esposizione sarà aperta, ad ingresso libero, nelle giornate di Sabato e Domenica prossimi (3 e 4 Giugno) con orario 10:00-13:00 e 16:30-22:00.La ...

