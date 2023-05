Una stagione memorabile

...del programma di Rai Tre 'il Cavallo e la Torre' è uno dei nomi in bilico per la prossima... ha ammesso Damilano, che poi ha proseguito non nascondendo la sua vena polemica: 'Macosa la ...... il celebre giornalista ligure, per concludere al meglio l'ultima puntata dell'ultimadi '... ribadendo ancoravolta che sono stati 40 anni bellissimi'. Quindi ha tuonato contro chi non è ...Ha piegatoconcorrenza decisamente moscia di Rai1 e Canale 5, e non ha sofferto la concorrenza ... e cioè che - ufficialmente - nella prossimaLuciano Spalletti non sarà il trainer della ...

Analisi di una stagione incredibile: la sorpresa, la paura, la rabbia e la gioia LeccePrima

«Ho avuto la possibilità di essere con i ragazzi sabato a Cagliari e, sebbene il risultato finale non sia stato positivo, sono stato.La ministra del Turismo. Daniela Santanchè, aveva annunciato un intervento - entro metà aprile - per aumentare gli stipendi di chi lavora weekend, festivi e notturni: che fine ha fatto