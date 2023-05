Una sposa bloccata nel traffico per il Giro d' Italia | la polizia la scorta fino all' altare

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una donna doveva recarsi all'nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli ma a causa deld'era rimastain auto in Largo di Torre Argentina. Così ci ha pensato una pattuglia ...

futura, infatti, era nella sua auto diretta verso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli dove la stavano attendendo tutti per la cerimonia , ma è rimasta bloccata in Largo di Torre ...AGI - Vedereche raggiunge la chiesa a bordo di'Panda' della polizia èscena piuttosto inusuale. Eppure è successo a Roma , con il centro storico interdetto da divieti stradali di ogni tipo per ...Così ci ha pensatopattuglia della polizia di Stato ad accompagnare ladopo averla notata nel corso di un controllo. Sempre ieri i poliziotti hanno accompagnatodonna di 87 anni che, ...

Strade chiuse per il Giro, la polizia 'scorta' la sposa in chiesa AGI - Agenzia Italia

Altro intervento a piazza Venezia: soccorsa un'anziana che non riusciva a raggiungere la sua abitazione © Polizia di Stato - La sposa soccorsa dall'auto della polizia AGI - Vedere una sposa che raggiu ...Il Giro d'Italia è volto al termine con la tappa di Roma. E mentre la folla acclamava Primoz Roglic, che ha conquistato la coppa e la maglia rosa, c'è chi ...