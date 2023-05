Una collezione e una sfilata per celebrare la dolce vita ligure

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nessuno è più affezionato a una certa idea di Italia, tutta strade a picco sul mare da percorrere in spider, baie incantate e primizie rigogliose sui banchi dei fruttivendoli, di&Gabbana. Un assunto che è stato ribadito a Portofino la scorsa settimana, quando il duo siculo-milanese ha presentato la sua ultimarealizzata per Mytheresa, la Exclusive Portofino Collection. La collaborazione tra i due brand, giunta alla sua settima puntata, è ormai un’abitudine. Per l’occasione, la piattaforma di e-commerce del lusso – approdata sul web nel 2006 ma nata come boutique già nel 1987 – ha volutocon unaorganizzata in una location molto cara all’immaginario di&Gabbana. Insieme ai faraglioni di Capri – luogo primigenio della leggenda del profumo Light Blue, con ...

Lo spettacolo per presentare la Exclusive Portofino Collection è un omaggio alla perla ligure tanto amata dal duo siculo-milanese ...LA Collezione, il prossimo 2 giugno, sarà presente a New York al quartier generale delle Nazioni Unite in occasione del WorldBicycleDay ...