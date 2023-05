Un downburst | cos' è il fenomeno meteo della tragedia sul Lago Maggiore

Ilè un fenomeno diverso dalle trombe d'aria, in cui il vento si muove in modo circolare. Entrambi hanno la capacità di distruggere quel che incontrano sulla loro strada, ma la tromba d'...Ilè un fenomeno diverso dalle trombe d'aria, in cui il vento si muove in modo circolare. Entrambi hanno la capacità di distruggere quel che incontrano sulla loro strada, ma la tromba d'...

Cos'è il "downburst", il fenomeno meteo che ha causato il naufragio sul Lago Maggiore la Repubblica

Non è una tromba d'aria ma un fenomeno potenzialmente più violento e distruttivo: ecco cos'è il downburst che ha colpito l'imbarcazione sul Lago Maggiore ...È una corrente d'aria violentissima ed estesa che si forma durante i temporali molto forti. Impossibile da prevedere, ma in Italia è ...