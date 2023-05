Un bambino di tre anni è morto nella piscina di un centro sportivo a Roma

Leggi su agi

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - Tragedia domenica sera, poco prima delle 20, in unapresso unin viale della Primavera, in zona Centocelle, a: undi 3è stato trovato cadavere in una vasca. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che ne ha constatato il decesso. Ilstava partecipando con la famiglia a una festa organizzata, nell'ambito della comunità ivoriana, in una sala del. Si sarebbe allontanato dal locale che ospitava i festeggiamenti e vagando da solo tra gli impianti sportivi, si sarebbe avvicinato a una, che ha raggiunto oltrepassando una recinzione equale si è tuffato senza riuscire poi a riemergere. I carabinieri della stazione di ...