Un avatar per ricercare i bambini ucraini scomparsi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una bambina-esca virtuale, sul dark web, è lo strumento con il quale, dal consolato onorario di Padova si sta andando alla ricerca dei tanti bimbi, o rapiti, dall’inizio della guerra. La piccola, 12 anni, bionda, bella, gli occhi grandi, che si presenta dicendo d’essere rimasta sola a causa del conflitto, si chiama Iryna. Il progetto è nato per iniziativa del console onorario di Ucraina Marco Toson, che vive e lavora a Padova, assieme alla Fondazione – di cui è presidente – “Hope Ukraine”, un’organizzazione nata subito dopo lo scoppio del conflitto per raccogliere beni di prima necessità da destinare al Paese attaccato dalla Russia. Finora il progetto è riuscito ad individuare una ventina didati per. “In larga parte – dice il console – spariti dalla zona di ...