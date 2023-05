Un altro video della trans picchiata dai vigili | ' Violenza spropositata'

Le immagini , ora agli atti dell'inchiesta, sono state girate dal cellulare di un uomo di 41 anni che stava andando al lavoro quando accortosi dell'aggressione ha fermato il suo scooter per riprendere ...In uncondiviso su TikTok dall'utente @debora_peedro si vede il gattino in una gabbia con unfelino, che ce la mette tutta per farsi notare e apprezzare dalla visitatrice. La ricerca del ...... chi ha la possibilità di aiutare gli altri di solito lo fa, indipendentemente, tra l', da ... Dopo abbiamo sviluppato un manuale per codificare sistematicamente ie abbiamo controllato che ...

C'è un altro testimone (e un secondo video) delle manganellate alla donna transessuale: "Chiedevo ai vigili d… La Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...