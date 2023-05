Ultimo – Vivo coi sogni appesi | il docufilm che racconta il cantautore romano su Prime video

(Di lunedì 29 maggio 2023) Esce il 30 maggio sulla piattaformacon i, ildedicato a, ildei record che per la prima volta apre il sipario sulla sua vita privata, offrendo un inedito punto di vista sugli aspetti più intimi del suo mondo, fino ad oggi estranei alle sue migliaia di fan e alla narrazione mediatica.coiè ilche la storia autentica e appassionata di un vero e proprio fenomeno della scena musicale italiana. Un artista che in soli quattro anni, grazie ad una combinazione di talento, determinazione, sacrificio e instancabile lavoro, è stato capace di scalare le vette ...

... premiata anche quest'anno con le 5 bandiere blu , si trasformerà in uno spazioin cui musica ...il brano " L'Addio " (Premio Sergio Bardotti per il miglior testo) e alla pubblicazione dell'...Nel docufilm che sta per uscire "coi sogni appesi"parla anche dello psichiatra. "Non c'è nulla di male ad avere un problema; il vero problema è negare di averne. Parli a un medico, ma in ...La ragazza infatti compare nel docufilm sudal titolocoi sogni appesi che uscirà domani (30 maggio) su Prime: "Con lei fu speciale, in una canzone ricordo il 22 settembre, il giorno in ...

Ultimo, 'Vivo coi sogni appesi', dal 30 maggio su Prime Video il docu ... Youmark

Si è conclusa con la realizzazione di un’opera dal vivo nel palco di Piazza Varchi, il fine settimana di arte a Montevarchi, che si è aperto venerdì con il taglio del nastro della mostra “Sinfonia in ...ILFATTOQUOTIDIANO.IT Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del ...