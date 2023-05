Ultimo e la confessione | ' Sono ipocondriaco e ogni tanto mi faccio qualche canna Io e Luna ci siamo innamorati subito'

Maria Esposito single, tra la star di Mare Fuori (Rosa Ricci) e il collega Antonio Orefice è finita la storia d'amore L'intervista disi è raccontato a cuore aperto in un'intervista a ...È ladi un uomo disperato, la storia di un uomo di sinistra in Italia, quindi una ... Una vicenda personale per raccontare la storia d'Italia in questoventennio e prepararsi a quello ...Arisa: "Meloni su LGBTQI+ come mamma severa" Durante "La" di Peter Gomez sulla Nove, ... Non sono una voltabandiera, sono dalla parte dei diritti e continuerò ad esserlo fino all'...

Ultimo e la confessione: «Sono ipocondriaco e ogni tanto mi faccio qualche canna. Io e Luna ci siamo innamorat leggo.it

Ultimo è uno degli artisti italiani più amati dal pubblico che lo segue sempre molto appassionatamente e lo sostiene sempre: basti vedere ...A Torino un uomo ha ucciso la madre a pugni. Il decesso è prima stato fatto passare per un incidente domestico. Il matricida ha poi confessato ...