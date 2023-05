Ultime Notizie – Torino | donna trovata morta in casa | fermato figlio 44enne

(Di lunedì 29 maggio 2023)per omicidio unritenuto responsabile della morte della madre, 75ennealcuni giorni fa inpriva di vita a seguito una caduta accidentale. Il quadro delle indagini ha subito un cambiamento quando il marito della vittima si è presentato dai carabinieri nel quartiere Falchera per denunciare ilaccusandolo di maltrattamenti in famiglia, vessazioni e aggressioni subite da tempo. Le dichiarazioni del, presentatosi spontaneamente in un’altra stazione dei carabinieri, hanno ulteriormente incrinato l’ipotesi di un decesso accidentale. L’uomo ha ammesso di aver colpito sua madre al volto con un pugno senza alcun motivo apparente, lasciandola esanime a terra. Precedentemente, aveva fornito una versione diversa dei fatti, dichiarando agli ...

Paura stamattina in un liceo di , in provincia di . Uno studente dell'istituto Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi, ha aggredito la sua , colpendola al braccio e alla testa con un'arma da ...Gossip di oggi 29 maggio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 29 maggio 2023 troviamo le curve pericolose di Marialuisa Jacobelli, Wanda Nara e Ivana Knoll oltre al momento difficile di Nina Moric . Ecco quindi gli spunti di ...Oltre 2,9 miliardi di token SHIB bruciati in una settimana In base alle, vediamo che, dopo un'altra notevole combustione di token SHIB, il suo tasso di combustione è salito di oltre il ...

Guerra Ucraina Russia, Allarme aereo a Kiev, sindaco: “Udite forti esplosioni”. LIVE Sky Tg24

Ballottaggi elezioni amministrative 2023, i risultati in diretta live e le ultime notizie in tempo reale: seggi aperti fino alle 15 per l’elezione dei sindaci poi il via allo spoglio dei voti ma non ...Sembra che per Maria De Filippi siano in arrivo importanti cambiamenti: Mediaset potrebbe offrirle un nuovo ruolo. Ecco cosa sappiamo.