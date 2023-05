Ultime Notizie – si vota fino alle 15

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) Seggi aperti d15 nei 41 comuni che al primo turno del 14 e 15 maggio sono andati ai ballottaggi per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Tra questi ci sono anche 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi. I cittadini coinvolti sono complessivamente 1 milione 340mila 688. Seggi aperti anche nei 128 comuni della Sicilia e nei 39 della Sardegna dove siper il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Anche qui si voterà15, poi inizierà lo spoglio. Affluenza in calo Ieri, domenica 28 maggio, affluenza in calo. Are,23, è stato il 37,51%: al primo turno era stato il 45,43%. Sicilia Riapertisette di questa mattina i seggi in ...