Ultime Notizie Roma del 29-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano andiamo in Ucraina e un’apertura dopo l’attacco di questa notte nuove forti esplosioni a chi è l’autorità della città hanno riferito che la difesa aerea in azione di finta che lo Vitali Klitschko ha inviato un messaggio su telegram dire che i servizi di emergenza Sono stati inviati a una chiamata vicino al centro della città finite tre donne anziane una donna incinta e due bambini testimoni parlano anche di massicci bombardamenti ucraini vicini nella provincia di belgorod vediamo in Spagna elezioni anticipate il prossimo 23 luglio ad annunciarlo è stato il premier Pedro Sanchez dopo la sconfitta alle elezioni amministrative di ieri che hanno visto crescere in tutto il paese le formazioni della Des elezioni Generali erano previste per fine anno in un discorso in ...