Ultime Notizie Roma del 29-05-2023 ore 18 | 10

(Di lunedì 29 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ma lo tagli 2020 341 in comuni che hanno votato il dato sull’affluenza registra un calo rispetto al primo turno Al di là del risultato finale E certo il calo dell’affluenza il centro-destra si impone ad Ancona Pisa Siena Massa Brindisi il centro-sinistra prende Vicenza mentre a Terni nuovo sindaco è il civico bandecchi ad Antonio il primo cittadino è Daniele silvietti in Toscana fa 3 su 300 destra a Pisa vince Michele Conti a chi era il sindaco e Fabio Nicoletta ammazzata invece si conferma Francesco persiani abitanti ha l’unico risultato che fa sorridere il centro-sinistra quella Vittoria Di Giacomo possamai a Brindisi infine il trionfo di Giuseppe Marchionna Vieste eri ancora Raid aerei russi sul Ucraina la notte è finita sotto attacco probabilmente di droni la città di Odessa sul ...

Questo è il quadro che emerge dallerilevazioni. "Non c'è che dire: un ottimo Effetto Schlein". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le comunali. "...... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullewebinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, Allarme aereo a Kiev, sindaco: “Udite forti esplosioni”. LIVE Sky Tg24

Il figlio d’arte Enrico Trantino, passista della campagna elettorale, ha fiaccato i contendenti e si è fatto incoronare da Giorgia Meloni e Ignazio La Russa.La Lazio Women ha vinto l'ultima partita della stagione contro l'Arezzo, ma ciò non è bastato per centrare la promozione diretta in Serie A (il Napoli vincendo si ...