Ultime Notizie Roma del 29-05-2023 ore 14 | 10

(Di lunedì 29 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio da Francesco Vitale duro colpo in Spagna per i socialisti del premier Pedro Sanchez i loro alleati la destra col Partito Popolare Vox ha ottenuto importanti vittorie elezioni amministrative tenutesi in alcune delle principali città Partito Popolare hanno conquistato la maggioranza Madrid da sempre Feudo conservatore manca Valencia e Siviglia che nell’ultima legislatura erano controllate da formazioni progressiste a Barcellona invece il candidato degli indipendentisti di giuste Catalunya e Xavier trias ha sconfitto la sindaca uscente di sinistra Ada colau dopo la sconfitta Sanchez ha sciolto il Parlamento e al convocato elezioni anticipate il 23 luglio elezioni in Turchia erdogan resterà alla guida fino al 2028 così hanno scelto i cittadini turchi chiamate e votare per il ballottaggio tra l’attuale presidente e che male ...