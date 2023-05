Ultime Notizie Roma del 29-05-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

uno studente di un istituto di secondo grado aggredito in classe la professoressa questa mattina ad Abbiategrasso nel Milanese l'episodio avvenuto nel Istituto Emilio Alessandrini nella sede di via Einaudi secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata colpita al braccio con un arma da taglio non sarebbe in condizioni gravi Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri secondo quanto riferito dal 118 intervenuto sul posto intorno alle 8:30 la professoressa una donna di circa 50 anni è rimasto a un braccio alla testa ma le sue condizioni non sarebbero gravi le rassicurazioni arrivano dai sanitari intervenuti all' istituto scolastico con due auto mediche due ambulanze la donna è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano lettera alla guida della Turchia fino al 2028 così ...