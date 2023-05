Ultime Notizie Roma del 29-05-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)dailynews radiogiornale quella giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una barca si è stata sul Lago Maggiore davanti alle coste di Lisanza Varese causa del maltempo l’allarme è scattato domenica intorno alle 19:30 il bilancio definitivo di 4 morti altre 20 persone sono state tra Pensa una delle due vittime un uomo di 53 anni Sul posto sono intervenute 10 ambulanze e l’elisoccorso e 3 automediche del 118 oltre ai carabinieri di Gallarate la guardia costiera e i vigili del fuoco di Varese reset vince le elezioni presidenziali in Turchia il capo dello Stato scienze è stato riconfermato battendo lo sfidante Kemal kilicdaroglu nel ballottaggio per il no della presidenza della Repubblica turca con 99 67% di voti conteggiati erogano ottenuto il 52,13% di voti mentre kilicdaroglu candidato unitario di una collezione di 6 posizione è leader del ...