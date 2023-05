Ultime Notizie – missione Nato aumenta presenza nel Nord

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lain Kosovo (Kfor) ha incrementato la proprianelle città deldel Paese, teatro negli ultimi giorni di una nuova escalation delle tensioni, e si è detta disponibile a intraprendere “tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza nell’area”. L’ultima ondata di incidenti è iniziata durante le elezioni di aprile, boicottate dalla comunità serba che vive soprattutto nella parte settentrionale del Kosovo. “Esortiamo tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebberore le tensioni o causare un’escalation”, ha affermato la Kfor, promettendo che lavorerà affinché ci sia “un ambiente sicuro” e “libertà di movimento per tutte le comunità”, come da suo mandato. La polizia kosovara ha ancheto la proprianella zona ...

'Si è svolto questa mattina un incontro con il ministro Fitto relativo ai Fondi Sviluppo e Coesione . Il nulla '. È il lapidario commento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca , sui social ...Pompei continua a regalare meraviglie inestimabili. Sono stati condotti nuovi scavi della Regio IX , in un'area finora inesplorata, nell'ambito del progetto di tutela e manutenzione dei fronti di ...Un murale che parla di valori e principi che ispirano i giovani di San Giorgio a Cremano . È stato inaugurato all'interno dell' Istituto Dorso , dal sindaco, Giorgio Zinno , dall'assessore regionale ...

Guerra Ucraina Russia, Allarme aereo a Kiev, sindaco: “Udite forti esplosioni”. LIVE Sky Tg24

Il mercato smartphone è in crisi, nel corso del primo trimestre le spedizioni sono diminuite a livello globale di 13 punti percentuali (269,8 milioni di unità vs 311,2 milioni del Q1 2022) e in Europa ...Un ecocompattatore mangiaplastica per il recupero di bottiglie usate. La città di Vico Equense ha ottenuto il finanziamento, in linea con le direttive europee, per l'installazione del macchinario. (AN ...