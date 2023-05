Ultime Notizie – Elezioni Spagna | la mossa di Sanchez dopo sconfitta | dimissioni e voto anticipato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) Di fronte alla graveelettorale alleregionali, il primo ministro spagnolo Pedrotenta la carta delleanticipate, portando il paese alle urne il 23 luglio invece che alla scadenza naturale di fine anno. L’obiettivo del leader socialista è prendere in contropiede la destra e mobilitare l’elettorato di sinistra e centro sinistra, preoccupato da un possibile nuovo governo nel quale i conservatori del Partito Popolare (Pp) siano costretti ad allearsi con l’estrema destra di Vox. Una simile scommessa ha premiato l’anno scorso il socialista Antonio Costa in Portogallo, ma non è detto funzioni in. La “drastica” decisione è stata presa“una notte elettorale drammatica”, scrive El Pais. Per il partito socialista (Psoe) è stata una vera ...