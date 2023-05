Ultime Notizie – “Devolvo somma a comunità Giovanni XXIII”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Vorrei chiedere all’Istituto Paolo VI di destinare lacollegata al Premio allaintitolata anata in Romagna: alcune delle sue case di accoglienza sono state gravemente colpite dall’alluvione dei giorni scorsi”. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo in Vaticano il Premio Paolo VI. “Desidero innanzi tutto ringraziare Vostra Santità per questa accoglienza; ringrazio Don Maffeis per le sue parole e l’Istituto Paolo VI per il conferimento del premio e per la motivazione così generosa che lo accompagna – ha detto Mattarella – Credo di poter confidare che quando mi è stata comunicata la decisione di conferirmi il Premio Paolo VI il mio primo pensiero è stato di sopresa, naturalmente si è subito affiancato un sentimento di profonda gratitudine per questo ...