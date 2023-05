Ultime Notizie – Camorra | blitz e arresti ai Quartieri Spagnoli

Gossip di oggi 29 maggio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 29 maggio 2023 troviamo le curve pericolose di Marialuisa Jacobelli, Wanda Nara e Ivana Knoll oltre al momento difficile di Nina Moric . Ecco quindi gli spunti di ...Oltre 2,9 miliardi di token SHIB bruciati in una settimana In base alle, vediamo che, dopo un'altra notevole combustione di token SHIB, il suo tasso di combustione è salito di oltre il ...'Potresti essere un maniaco omicida'. E lui: 'C'è sempre questa possibilità'. Uno sketch sui social, come se ne vedono tantissimi tra i giovani: ci si diverte a doppiare frasi di film o serie tv cult ...

Luciana Littizzetto, la lettera di addio e la frecciata a Salvini: «Bello, ciao» Corriere TV

Marco Mengoni è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che tempo che fa in onda il 28 maggio. Ultima puntata non solo stagionale, ma anche per quel che riguarda l’esperienza in Rai. Dal prossimo ...In un appartamento di edilizia popolare del quartiere Zanni a Pescara la Polizia ha trovato 3 kg di droga, quasi interamente eroina, per un valore stimato, nella vendita al dettaglio, di oltre 50mila ...